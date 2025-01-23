Лувр обветшал. Музею срочно требуется серьезный ремонт

Директор музея Лоранс Де Кар в конфиденциальной записке, которую она направила министру культуры Франции Рашиде Дати, сообщила об увеличении урона, нанесенного Лувру, и «тревожном уровне обветшания» здания.

Сильные разрушения создают угрозу проникновения воды в помещения, а колебания температур могут нанести ущерб экспонатам.

Стеклянная пирамида, ставшая символом музея, в жаркие дни слишком нагревается и делает пребывание под ней очень душныем в теплые дни. Более того, Де Кар заявила о необходимости переосмысления территории перед Лувром, поскольку она отрезана от транспортной сети Парижа.

Директор добавила, что внутри учреждения не хватает мест для отдыха посетителей, а санитарные нормы и снабжение продуктами не соответствуют международным стандартам.

Издание, в свою очередь, обратило внимание на перегруженность самого посещаемого музея мира, который в год принимает до 8,7 миллиона человек, хотя рассчитан на четыре миллиона.

В марте прошлого года Лувр получил письмо с угрозами взорвать «Мону Лизу» и другие шедевры искусства, которые хранятся в здании.