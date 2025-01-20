Момент вручения «подарков» ХАМАС израильским заложницам попал на видео
Момент вручения «подарков» боевиками движения ХАМАС освобожденным заложницам из Израиля попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал«ХАМАС на русском».
Члены движения устроили церемонию по случаю освобождения трех израильтянок в возрасте от 24 лет до 31 года . Они передавали улыбающимся женщинам пакеты с «презентами». Их также фотографировали с «сертификатами о освобождении».
Официальные документы подписали сотрудники Международного комитета Красного Креста, которые присутствовали на месте.
Выжившие назвали вручение подарков членами группировки «циничной игрой».
Прекращение огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. Ранее журналисты сообщили, что пленницы получили бумажные пакеты с символикой боевого крыла ХАМАС, в которых «сувениры», в том числе открытки с видами Газы.