Момент вручения «подарков» ХАМАС израильским заложницам попал на видео

Члены движения устроили церемонию по случаю освобождения трех израильтянок в возрасте от 24 лет до 31 года . Они передавали улыбающимся женщинам пакеты с «презентами». Их также фотографировали с «сертификатами о освобождении».

Официальные документы подписали сотрудники Международного комитета Красного Креста, которые присутствовали на месте.

Выжившие назвали вручение подарков членами группировки «циничной игрой».

Прекращение огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. Ранее журналисты сообщили, что пленницы получили бумажные пакеты с символикой боевого крыла ХАМАС, в которых «сувениры», в том числе открытки с видами Газы.