Капитан выжил при крушении самолета в Непале, 18 человек погибли
Himalayan Times: жертвами авиакатастрофы в Непале стали 18 человек
При крушении самолета Saurya Airlines в столице Непала погибли 18 человек. Капитан воздушного судна выжил, сообщил пресс-секретарь аэропорта Трибхуван Субаш Джа изданию Himalayan Times.
«На борту самолета находились 19 человек, включая членов экипажа», — заявил он.
По словам Джа, капитана срочно доставили в больницу.
Авиафирма Saurya Airlines обнародовала список пассажиров рухнувшего в Катманду самолета. Согласно перечню, на борту находились только сотрудники перевозчика. Очевидцы рассказали, что воздушное судно взлетало с южного конца полосы, после чего внезапно перевернулось и загорелось.
СМИ сообщили о крушении самолета в Непале утром 24 июля. Борт направлялся из Катманду в Покхару. Полиция и пожарные организовали спасательные работы на месте ЧП, сообщили «Известия».