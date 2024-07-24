Капитан выжил при крушении самолета в Непале, 18 человек погибли

Himalayan Times: жертвами авиакатастрофы в Непале стали 18 человек

Фото: Unsplash

При крушении самолета Saurya Airlines в столице Непала погибли 18 человек. Капитан воздушного судна выжил, сообщил пресс-секретарь аэропорта Трибхуван Субаш Джа изданию Himalayan Times.

«На борту самолета находились 19 человек, включая членов экипажа», — заявил он.

По словам Джа, капитана срочно доставили в больницу.

Авиафирма Saurya Airlines обнародовала список пассажиров рухнувшего в Катманду самолета. Согласно перечню, на борту находились только сотрудники перевозчика. Очевидцы рассказали, что воздушное судно взлетало с южного конца полосы, после чего внезапно перевернулось и загорелось.

СМИ сообщили о крушении самолета в Непале утром 24 июля. Борт направлялся из Катманду в Покхару. Полиция и пожарные организовали спасательные работы на месте ЧП, сообщили «Известия».

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