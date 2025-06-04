Учительница в Канзасе совратила двух школьников и едва не изнасиловала третьего

Полиция Канзаса задержала сотрудницу объединенного школьного округа Никерсон — Саут Хатчинсон по подозрению в изнасиловании, спаивании и совращении трех учеников. Об этом сообщило Ad Astra Radio .

Уитни Шалл, по версии следствия, с 31 января на 1 февраля напоила подростков, затем вступила с одним из них в интимную связь по обоюдному согласию, с другим — без согласия, так как он находился без сознания. Третьего она удерживала за запястья, чтобы тоже надругаться, но он вырвался.

Школьники пожаловались на учительницу в полицию. Расследование поручили шерифу округа Седжуик. Шалл предъявили обвинение в незаконных сексуальных отношениях, попытке незаконных сексуальных отношений и тяжком сексуальном насилии, а также по двум пунктам обвинения в угощении несовершеннолетних алкоголем.

Она вышла под залог в 20 тысяч долларов, запрет контактировать с потерпевшими и свидетелями. Первое заседание суда пройдет в середине июня.

Похожий случай произошел в Челябинской области, сообщил источник Ura.ru. Учительница вступила в половую связь с 15-летним школьником.