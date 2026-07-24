Молния ударила по китайской ракете

Во время запуска китайской ракеты «Чанчжэн-3B» в нее попала молния. Об этом сообщил ТАСС .

По китайской ракете «Чанчжэн-3B» ударила молния во время запуска. По словам историка космонавтики Александра Железнякова, такой удар не представляет серьезной опасности.

«Удар молнии не представляет серьезной опасности, поскольку электрический заряд „стекает“ с корпуса изделия», — объяснил он.

Недавно SpaceX перенесла испытательный запуск Starship на пятницу, 24 июля. Основная цель испытательного полета — четкие снимки теплозащитного экрана Starship с земли во время полета, что было невозможно из-за погодных условий. Погода в пятницу должна быть более благоприятной.