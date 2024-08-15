Молдавские политики прибыли в Россию для участия в съезде движения «Победа»

Глава Гагаузии Гуцул и кандидат в президенты Молдавии Боля прибыли в Москву

Прибывшие в Москву глава Гагаузии Евгения Гуцул и кандидат в президенты Молдавии Василий Боля станут участниками открытия культурно-образовательного центра республики в российской столице, а также примут участие в третьем съезде оппозиционного блока «Победа» предпринимателя Илона Шора. Об этом сообщил ТАСС .

По данным агентства, главной темой встречи политического объединения станет мобилизация сторонников перед президентскими выборами в Молдавии, которые пройдут 20 октября. Голосование за пост главы республики совместят с референдумом о евроинтеграции республики.

Объединивший молдавскую оппозицию политический блок «Победа» появился в конце апреля. Его основателем и создателем стал бежавший из Молдавии политик Илан Шор. Первый съезд нового движения прошел в Москве. После возвращения в Молдавию оппозиционеров в аэропорту Кишинева задержали силовики.

Генеральный прокурор Молдавии Ион Мунтяну объявил, что сторонникам «Победы» грозит уголовное дело о государственной измене.