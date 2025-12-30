Молчание ООН после атаки на резиденцию Путина назвали покрывательством Киева
Гатилов: молчание УВКПЧ ООН об атаке на резиденцию Путина — это ангажированность
Молчание верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и возглавляемого им УВКПЧ после атаки на резиденцию российского лидера Владимира Путина говорит об ангажированности структуры. Об этом заявил дипломат Геннадий Гатилов, сообщил ТАСС.
По его словам, упорное молчание со стороны правозащитной системы ООН после попытки ВСУ атаковать государственную резиденцию президента России вызывает недоумение.
«Рассматриваем такое поведение как очередное подтверждение политической ангажированности господина Тюрка и нежеланиe дать принципиальную оценку преступным действиям Киева», — сказал Гатилов.
Ранее стало известно, что лидеры Евросоюза провели телефонные переговоры после атаки ВСУ на резиденцию Путина в Новгородской области.