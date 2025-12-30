Гатилов: молчание УВКПЧ ООН об атаке на резиденцию Путина — это ангажированность

Молчание верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и возглавляемого им УВКПЧ после атаки на резиденцию российского лидера Владимира Путина говорит об ангажированности структуры. Об этом заявил дипломат Геннадий Гатилов, сообщил ТАСС .

По его словам, упорное молчание со стороны правозащитной системы ООН после попытки ВСУ атаковать государственную резиденцию президента России вызывает недоумение.

«Рассматриваем такое поведение как очередное подтверждение политической ангажированности господина Тюрка и нежеланиe дать принципиальную оценку преступным действиям Киева», — сказал Гатилов.

Ранее стало известно, что лидеры Евросоюза провели телефонные переговоры после атаки ВСУ на резиденцию Путина в Новгородской области.