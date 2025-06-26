«Холопство и подхалимаж». В Германии не поняли поведения генсека НАТО перед Трампом

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте удивил многих своей подобострастной тактикой в общении с президентом США Дональдом Трампом, но именно это помогло избежать нового скандала. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel .

«Холопство и подхалимаж, особенно со стороны Рютте, многим показались стыдными, но при этом они оказались действенными. Трамп не стал закатывать новый скандал», — написали авторы статьи.

По их словам, генсек альянса старался создать у Трампа впечатление, будто перед ним расстелили красную дорожку. Издание пишет, что Рютте «сдал экзамен», изучив привычки американского лидера как образцовый студент и ублажая его всеми возможными способами.

Ранее RT сообщил, что королева Нидерландов Максима пошутила над Трампом во время совместной фотографии в Гааге, спародировав его манеру общения.