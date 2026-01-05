Венесуэла заслуживает диалога и мира, а не войны. Такое заявление в обращении к президенту США Дональду Трампу сделала исполняющая обязанности венесуэльского лидера Дельси Родригес в своем Telegram-канале .

«Президент Дональд Трамп: наши народы и наш регион заслуживают мира и диалога, а не войны. <…> Это та Венесуэла, в которую я верю, та, которой я посвятил свою жизнь. Моя мечта — чтобы Венесуэла стала великой державой», — подчеркнула она.

Родригес добавила, что государство имеет право на развитие, суверенитет и будущее. Она предложила американскому правительству совместно работать над повесткой дня, направленной на развитие и укрепление прочного сосуществования.

Во время военной операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро погибли 32 кубинца.