«Мой ответ — нет». Вучич сделал заявление по иноагентам в Сербии

Сербский лидер Александр Вучич объявил, что правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) не станет поддерживать законопроект об иностранных агентах. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Документ предложила партия, входящая в правящую коалицию. Глава государства уточнил, что законопроект был инициирован депутатами фракции, связанной с вице-премьером Александром Вулиным.

Вучич отметил, что, несмотря на наличие элементов, позаимствованных из законодательств США, Европы и России, он не одобряет эту инициативу.

«Мой ответ – нет», — резюмировал Вучич.

Политик ранее говорил, что безразлично относится к возможности принятия законопроекта об иностранных агентах в Сербии. Этот вопрос, добавлял Вучич, не входит в повестку его правительства.

Ранее Вучич заявил о необходимости подготовить Сербию к последствиям ядерной атаки.