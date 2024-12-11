«Мой ответ — нет». Вучич сделал заявление по иноагентам в Сербии
Правящая партия Сербии не поддержит закон об иностранных агентах
Сербский лидер Александр Вучич объявил, что правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) не станет поддерживать законопроект об иностранных агентах. Об этом сообщило РИА «Новости».
Документ предложила партия, входящая в правящую коалицию. Глава государства уточнил, что законопроект был инициирован депутатами фракции, связанной с вице-премьером Александром Вулиным.
Вучич отметил, что, несмотря на наличие элементов, позаимствованных из законодательств США, Европы и России, он не одобряет эту инициативу.
«Мой ответ – нет», — резюмировал Вучич.
Политик ранее говорил, что безразлично относится к возможности принятия законопроекта об иностранных агентах в Сербии. Этот вопрос, добавлял Вучич, не входит в повестку его правительства.
Ранее Вучич заявил о необходимости подготовить Сербию к последствиям ядерной атаки.