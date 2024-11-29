Вучич заявил о необходимости подготовить республику к последствиям ядерной атаки

Вооруженные силы и госпредприятия Сербии составили отчеты о состоянии их бомбоубежищ. Сербский лидер Александр Вучич в эфире телеканала Pink заявил, что недоволен представленной в этих документах информацией.

Первый документ президенту Сербии предоставили государственные структуры. Второй, общий отчет, сформировало уже армейское командование. Оба списка политик охарактеризовал как «удручающие».

Он пояснил, что руководству республики придется предпринять значительные усилия по исправлению этой ситуации. Притом действовать, по словам Вучича, придется максимально оперативно.

К ядерному конфликту республика в настоящий момент не готова, констатировал президент. Население страны составляет около семи миллионов человек — в убежищах же насчитывается только 257 тысяч мест.

Ранее Вучич спрогнозировал газовый кризис в Европе. Президент Сербии предположил, что через несколько лет покупателям СПГ у США придется договариваться о поставках этого энергоресурса с Россией.