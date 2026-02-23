Медведев: бойцы СВО смогут въехать в Европу и без виз, как в 1812 и 1945 годах

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев высмеял заявление главы евродипломатии Каи Каллас о возможном запрете для ветеранов спецоперации на въезд в страны Шенгенской зоны. В своем канале в мессенджере MAX он напомнил ей, как российские военные въезжали в Европу в 1812 и 1945 годах.

Медведев назвал Каллас «белокурой крысой» после ее слов о том, что она сделает все, чтобы сотни тысяч ветеранов спецоперации никогда не въехали в Шенгенскую зону.

«Какая потеря для наших бойцов! Что ж, они могут въехать туда и без всяких виз, если захотят. Как в 1812 или 1945 году», — написал он.

Зампред также поздравил россиян с Днем защитника Отечества.

Ранее британский журналист Алекс Христофору назвал ответ Медведева на список требований Каллас к России великолепным. Он также назвал главу евродипломатии частью «мира клоунов», который она даже смогла превзойти.