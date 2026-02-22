Христофору: Медведев прав, что в США не хотят иметь дела с Каллас

Британский журналист Алекс Христофору на своем YouTube-канале заявил, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев верно оценил положение главы европейской дипломатии Каи Каллас. По его мнению, неспособность руководителя внешнеполитической службы ЕС выстроить диалог с госсекретарем США Марко Рубио выглядит необычно.

«Ответ Медведева был великолепным», — подчеркнул журналист.

Христофору также иронично отозвался о самой Каллас, заявив, что ей «не нужно ничего говорить и делать», поскольку она является частью «мира клоунов» и даже сумела его превзойти.

Медведев, комментируя список требований Каллас к России, утверждал, что она не пользуется поддержкой даже среди европейских коллег и не ведет контактов с американской дипломатией. В своем выступлении он в ироничной форме задался вопросом, кто она такая, и заявил, что министры иностранных дел ряда стран не стремятся к встречам с ней.