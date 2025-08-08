«Могут послать». Лукашенко объяснил, что будет с Трампом за его ультиматумы
Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, какой ответ ждет президента США Дональда Трампа на ультиматумы в адрес России. Глава Белоруссии использовал обсценную лексику, запись интервью опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».
Политик дал интервью журналу Time. Он напомнил, что Вашингтон не стал подключаться к разрешению вопроса по Украине ни при первом сроке Трампа, ни при Байдене — в начале его правления.
Здесь интервьюер указал, что сейчас Трамп все же заинтересовался украинской проблемой. Лукашенко возразил — по его мнению, американский лидер пока устраивает всего лишь «спектакль».
Глава Белоруссии пояснил, что таким образом вопрос не разрешится. Трамп, напомнил он, в ультимативной форме заявлял о необходимости завершить конфликт за 50 дней.
Он [Трамп] должен всегда понимать, что его могут послать *****.
Александр Лукашенко
президент Белоруссии
Белорусский лидер добавил, что Владимир Путин пока этого не делает, но в целом вполне может так поступить.
В том же интервью Лукашенко охарактеризовал Европу как «вонючую». По его мнению, президент США давит на страны евросообщества — и поступает правильно.
Владимир Путин и Дональд Трамп собираются встретиться в ближайшие дни, сообщили в Кремле 7 августа.