«Могут послать». Лукашенко объяснил, что будет с Трампом за его ультиматумы

Белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал, какой ответ ждет президента США Дональда Трампа на ультиматумы в адрес России. Глава Белоруссии использовал обсценную лексику, запись интервью опубликовал Telegram-канал «Пул Первого» .

Политик дал интервью журналу Time. Он напомнил, что Вашингтон не стал подключаться к разрешению вопроса по Украине ни при первом сроке Трампа, ни при Байдене — в начале его правления.

Здесь интервьюер указал, что сейчас Трамп все же заинтересовался украинской проблемой. Лукашенко возразил — по его мнению, американский лидер пока устраивает всего лишь «спектакль».

Глава Белоруссии пояснил, что таким образом вопрос не разрешится. Трамп, напомнил он, в ультимативной форме заявлял о необходимости завершить конфликт за 50 дней.