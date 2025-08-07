Россия и США согласовали встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. Информацию об этом озвучил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. Лидеры двух мировых держав встретятся в ближайшее время: что это значит?

По его мнению, совсем скоро у Трампа будет уникальная возможность сравнить то, как по-разному держатся лидер России и Зеленский: истерично эмоциональную манеру президента Украины и зубодробительную аргументацию дзюдоиста Путина.

«Может, хоть он расскажет Трампу, чем до сих пор торгуют Россия и США, как Украина атакует гражданскую инфраструктуру, как в незалежной насильно гонят на войну», — добавил журналист.

А то когда Донни начинают об этом спрашивать американские журналисты, он об этом ничего не знает. Уровень его информированности в предмете, мягко говоря, разочаровывает.

Тут же Коц с иронией заметил, что Трампу, кажется, жена Мелания только «про бомбежки Киева рассказывает», хотя президент США очень удивился бы, если бы побывал в этом городе, а он и не в руинах вовсе.

«Но если серьезно, то, видимо, есть какое-то промежуточное консенсусное решение, которое можно закрепить на встрече лидеров наших стран. Это не о просто поговорить и сверить часы», — заключил Коц.