Могла попытаться. В Германии сделали шокирующее заявление об «Орешнике»
Welt: немецкая ПВО Arrow 3 не сможет перехватить «Орешник»
Немецкая система противовоздушной обороны Arrow 3 не смогла бы перехватить баллистическую ракету «Орешник» или ей подобную. Такое заявление сделала газета Die Welt.
Теоретически, немецкая система могла попытаться перехватить выпущенную по западной части Украины ракету. Издание отметило, что технические характеристики и расчеты говорят, что это вряд ли возможно.
«В кругах НАТО в ответ на вопрос о возможном перехвате „Орешника“ указывают, что Arrow 3 пока обладает лишь так называемой начальной готовностью, то есть еще не полностью введена в строй», — отметили в материале.
На данный момент вместо Arrow 3 функционирует система Patriot, но и эта ЗРК не может противостоять «Орешнику», добавили в издании.
Польша привела силы ПВО в состояние готовности после сообщения об ударе РБРСД «Орешник» по территории Украины вблизи границы. Польская армия отслеживала полет ракеты.