Могла попытаться. В Германии сделали шокирующее заявление об «Орешнике»

Немецкая система противовоздушной обороны Arrow 3 не смогла бы перехватить баллистическую ракету «Орешник» или ей подобную. Такое заявление сделала газета Die Welt .

Теоретически, немецкая система могла попытаться перехватить выпущенную по западной части Украины ракету. Издание отметило, что технические характеристики и расчеты говорят, что это вряд ли возможно.

«В кругах НАТО в ответ на вопрос о возможном перехвате „Орешника“ указывают, что Arrow 3 пока обладает лишь так называемой начальной готовностью, то есть еще не полностью введена в строй», — отметили в материале.

На данный момент вместо Arrow 3 функционирует система Patriot, но и эта ЗРК не может противостоять «Орешнику», добавили в издании.

Польша привела силы ПВО в состояние готовности после сообщения об ударе РБРСД «Орешник» по территории Украины вблизи границы. Польская армия отслеживала полет ракеты.