Моджтаба Хаменеи решил держать Ормузский пролив закрытым

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Ормузский пролив должен оставаться закрытым. Тегеран намерен использовать его как рычаг давления в конфликте на Ближнем Востоке, сообщило агентство Tasnim .

«Безусловно, необходимо продолжать использовать рычаги блокирования Ормузского пролива», — заявил верховный лидер.

Он также отметил, что Иран провел исследования по открытию других фронтов, на которых у противника мало опыта и где он будет крайне уязвим. Их активизацию осуществят в случае продолжения боевых действий.

«Мы потребуем компенсацию от врага, и если он откажется, мы заберем имущество в таком объеме, который сочтем необходимым, а если это невозможно, то уничтожим имущество в том же объеме», — подчеркнул Хаменеи.

Ранее Иран разрешил индийским танкерам пересекать Ормузский пролив. Два таких судна проследовали через него без повреждений.

При этом суда Zefyros под мальтийским флагом и Safesea Vishnu под флагом Маршалловых Островов, владельцами которых являются греческая и американская компании, подверглись атаке взрывающимися беспилотными катерами.