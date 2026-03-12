Иран разрешил проход индийских танкеров через Ормузский пролив

Иран разрешил индийским танкерам проходить через Ормузский пролив после контактов глав МИД двух стран — Субраманьяма Джайшанкара и Аббаса Аракчи. Об этом сообщил телеканал NDTV .

По данным журналистов, Pushpak и Parimal под флагом Индии уже следуют через пролив без помех.

При этом в районе иракского порта Басра два танкера подверглись атаке. По предварительным данным, удары нанесли взрывающимися беспилотными катерами. Суда Zefyros (под мальтийским флагом, владелец — греческая компания) и Safesea Vishnu (флаг Маршалловых Островов, принадлежит американцам) получили повреждения.

На борту Safesea Vishnu погиб один индийский моряк, остальных членов команды успели эвакуировать.

Ранее движение судов в Ормузском проливе полностью заблокировали из-за мин, установленных иранскими кораблями. По данным западных журналистов, американские военные знают их координаты, однако к активным действиям по разминированию пока не приступали.