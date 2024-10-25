Моди встретился с Шольцем после разговора с Путиным

Моди рассказал Шольцу о встрече с Путиным на саммите БРИКС

Премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем сразу после саммита БРИКС в Казани. Деталями беседы на брифинге поделился замглавы МИД Индии Викрам Мисри, сообщило РИА «Новости» .

«Канцлеру будет очень любопытно, что скажет премьер-министр после этой встречи», — сказал дипломат.

По словам Мисри, Моди поделился с канцлером своими впечатлениями от встреч, а также обсудил взаимодействие в последние месяцы с лидерами России и Украины. Премьер-министр также рассказал Шольцу о шагах, которые предпринимает Индия для ведения переговоров со сторонами конфликта.

Президент России Владимир Путин на встрече с индийским коллегой на саммите БРИКС с иронией заметил, что уровень его отношений с Моди такой, что его поймут и без переводчика.

Китайские журналисты также обратили внимание на приподнятое настроение премьер-министра Индии во время поездки на международный саммит.