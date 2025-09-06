Моди отказался ехать на Генассамблею ООН

Премьер-министр Индии Нарендра Моди не будет присутствовать на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщило Hindustan Times .

По данным издания, решение связано с обострением отношений между Индией и США после введенных Вашингтоном торговых пошлин. В предварительном списке участников значились и Моди, и американский президент Дональд Трамп. Теперь Индию 27 сентября будет представлять министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар.

США после возвращения Трампа в Белый дом повысили тарифы для ряда стран, включая Индию. В конце августа пошлины на индийский импорт выросли еще на 25% и достигли 50%. Трамп объяснил это тем, что Индия прямо или косвенно продолжает закупать российскую нефть.

В начале сентября Axios сообщал, что Вашингтон призвал европейских союзников ввести аналогичные санкции против Индии, включая полное прекращение закупок нефти и газа.