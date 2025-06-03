Дошкольнику, рухнувшему с восьмого этажа в Екатеринбурге, вновь проведут операцию

Пятилетнего ребенка, пострадавшего в результате падения с восьмого этажа дома на улице Маневровая в Екатеринбурге, готовятся оперировать повторно, сообщило Ura.ru со ссылкой на данные родственников юного пациента.
«Ему стало немного лучше. Мы все продолжаем молиться за него», — рассказала собеседница СМИ.
После падения мальчику удалось выжить благодаря счастливой случайности: он рухнул прямо на крышу стоящего неподалеку автомобиля. Дошкольника госпитализировали и поместили в реанимационное отделение.
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