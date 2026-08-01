Американские власти стремятся извлечь прибыль в рамках внешней политики, а также сохранить и приумножить свою гегемонию. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Дипломат отметил, что внешняя политика как большая шахматная партия. Каждый шаг вызывает противодействие, выделяются определенные цели и стратегии. События, разворачивающиеся в разных углах этой доски, следует оценивать через разные призмы.

«Призмы американцев — они сменяемы, но есть одна главная, по крайней мере, в нынешней ситуации — это прибыль. Это прибыль, это мобилизация денег», — подчеркнул Мирошник.

Он добавил, что США видят возрастающую ценность энергоресурсов. По этой причине они сначала отправились в Венесуэлу, а потом и в Иран. И они не препятствуют изоляции России в сфере торговли энергоресурсами.

Рассматриваемый американскими сенаторами проект покойного Линдси Грэма направлен против пяти крупнейших покупателей нефти и газа в России.