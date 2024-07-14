МО Китая указало на нейтральность совместных патрулирований с РФ в Тихом океане

Iranian Army Office/Keystone Press Agency
Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

ВМС России и Китая проводят совместные патрулирования, не направленные против других стран. Об этом сообщила пресс-служба китайского оборонного ведомства.

Патрулирование также не имеет никакой связи с ситуацией в мире, его начали в соответствии с принятым ранее планом, указали в МО Китая. Маневры проходят в водах западной и северной частей Тихого океана.

«Это действие не направлено против третьих сторон и не связано с нынешней международной и региональной обстановкой», — подчеркнули в пресс-службе.

Корабли Тихоокеанского флота «Громкий» и «Резкий» приняли участие в учениях «Морское взаимодействие — 2024». Корветы прибыли в порт Чжаньцзян. Совместным патрулированием занимаются корабли Военно-морского флота России и военно-морских сил НОАК. Практическая фаза учений пройдет с 15 по 17 июля.

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