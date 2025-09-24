Множество американских компаний захотели вернуться в Россию

Множество американских компаний готовы возобновить работу на российском рынке. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью радио РБК .

Так он прокомментировал возможность возвращения ExxonMobil в Россию.

«Поверьте мне, это не одна корпорация, которая заинтересована в том, чтобы реинкарнировать свое присутствие на российском рынке», — сказал пресс-секретарь президента.

Песков согласился с мнением, что «все ждут отмашки». При этом Россия готова к возвращению иностранных организаций.

Ранее управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский заявил, что новые зарубежные компании вышли на рынок в России в первом полугодии этого года. Лидерами стали итальянские и турецкие бренды, которые специализируются на технике, одежде и мебели. При этом массового возврата эксперт призвал не ждать.