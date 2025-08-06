Эксперт Войцеховский заявил, что зарубежные бренды возвращаются в Россию, но массовых открытий не предвидится

Новые зарубежные бренды вышли на российский рынок в первом полугодии 2025 года. Лидерами стали итальянские и турецкие компании, специализирующиеся на технике, мебели и одежде. Однако управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский в разговоре с ИА НСН подчеркнул, что массового возврата иностранных брендов ожидать не стоит.
Эксперт назвал нынешнюю ситуацию «началом долгого процесса». Отсутствие четкого законодательства и стабильности условий удерживает крупнейших игроков от принятия решений о возвращении.
Эти факторы заставляют иностранные компании оценивать перспективы рынка и предлагать российским партнерам удобные условия сотрудничества, включая арендные ставки и инфраструктуру. Таким образом, первая волна возвращается скорее как сигнал другим потенциальным участникам, показывая возможность ведения бизнеса в стране, подчеркнул Войцеховский.
Комлесхоз Подмосковья сообщил о старте сезона охоты на водоплавающую дичь
Почти 250 медиков пополнили штат скорой помощи Подмосковья с начала года
Студенты из Коломны стали призерами международного творческого конкурса
Благотворительная акция «Собери ребенка в школу» началась в Химках
Лекция о подвигах партизан в годы Великой Отечественной войны прошла в Химках
Память героев Курской битвы почтили в Химках
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте