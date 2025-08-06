Эксперт Войцеховский заявил, что зарубежные бренды возвращаются в Россию, но массовых открытий не предвидится

Новые зарубежные бренды вышли на российский рынок в первом полугодии 2025 года. Лидерами стали итальянские и турецкие компании, специализирующиеся на технике, мебели и одежде. Однако управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский в разговоре с ИА НСН подчеркнул, что массового возврата иностранных брендов ожидать не стоит.