Эксперт Войцеховский заявил, что зарубежные бренды возвращаются в Россию, но массовых открытий не предвидится

Новые зарубежные бренды вышли на российский рынок в первом полугодии 2025 года. Лидерами стали итальянские и турецкие компании, специализирующиеся на технике, мебели и одежде. Однако управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский в разговоре с ИА НСН подчеркнул, что массового возврата иностранных брендов ожидать не стоит.

Эксперт назвал нынешнюю ситуацию «началом долгого процесса». Отсутствие четкого законодательства и стабильности условий удерживает крупнейших игроков от принятия решений о возвращении.

Эти факторы заставляют иностранные компании оценивать перспективы рынка и предлагать российским партнерам удобные условия сотрудничества, включая арендные ставки и инфраструктуру. Таким образом, первая волна возвращается скорее как сигнал другим потенциальным участникам, показывая возможность ведения бизнеса в стране, подчеркнул Войцеховский.

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