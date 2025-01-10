Многотысячная демонстрация прошла в Вене против участия правых в правительстве

Десятки тысяч человек вышли на улицы Вены с протестом из-за участия правой Австрийской партии свободы в коалиционных переговорах с целью формирования правительства. Об этом сообщила газета Kurier .

«Пришли около 50 тысяч человек, по данным из официальных источников — около 25 тысяч человек», — заявили авторы материала.

Демонстрация прошла накануне на площади Бальхаусплац, организатором выступила «Австрийская сеть гражданского общества». Митингующие вышли на площадь с плакатами «Мы не хотим правоэкстремистской Австрии» и «Нет АПС». Акции также состоялись в Иннсбруке и Граце. Там собрались сотни человек.

Австрийский президент Ван дер Беллен 10 января поручит министру иностранных дел Александеру Шалленбергу возглавить временное правительство после отставки Карла Нехаммера.Тот решил покинуть пост после провала коалиционных переговоров.