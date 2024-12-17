Многомиллиардный тендер на строительство субмарин для Индии приостановили

Индия решила приостановить международный тендер на строительство шести подводных лодок на своих верфях для ВМС страны. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

Объявление победителя тендера отложили на неопределенное время из-за жалоб индийских подрядчиков на испанские и немецкие компании, не выполнившие обязательства по передаче технологий для строительства субмарин.

Журналисты отметили, что срыв сделки стал серьезным ударом по правительству Нарендры Моди, который стремился получить для страны серьезное вооружение по программе Make in India.

«Ситуация с западными компаниями поспособствует активизации сотрудничества России с Индией в сфере модернизации военно-морского флота, учитывая готовность Москвы передать Дели необходимые технологии», — добавили они.

На прошлой неделе президент Владимир Путин в Москве провел переговоры с главой Минобороны Индии Раджнатхом Сингхом. Во встрече также принял участие министр обороны России Белоусов.