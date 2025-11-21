Многодетная россиянка выиграла корону «Миссис Вселенная»

Предпринимательница и мать пятерых детей из Казани Диляра Залялиева победила на международном конкурсе красоты для женщин старше 40 лет «Миссис Вселенная Классик 2025». Мероприятие прошло в Малайзии, сообщил ТАСС со ссылкой на организаторов конкурса с российской стороны.

Многодетная россиянка обошла 30 участниц со всего мира. Она призналась, что пока не может поверить, что выиграла.

Бизнесвумен рассказала, что последние 15 лет воспитывала детей, писала научные работы и занималась педагогикой. Кроме того, развивала собственную сеть школ и детсадов, даже не думая о конкурсах красоты.

«А сейчас я — победительница „Миссис Вселенная“. Нет ничего невозможного», — заявила Залялиева.

Жительница Казани получила право участвовать в международном конкурсе красоты после победы в национальном — «Миссис Россия Мира».

Ранее москвичка Оксана Ильичева выиграла титул «4-я Вице-Миссис Вселенная» на конкурсе красоты «Миссис Вселенная 2025», финал которого прошел в Маниле.