«Много витает тестостерона». Захарова ответила Бербок на заявление о сильных женщинах

Сильные женщины в России, в отличие от США, всегда приносят пользу. Об этом написала официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале .

Она ответила на комментарий министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, в котором та высказалась о вице-президенте США Камале Харрис. Немецкий дипломат объяснила, что женщины в определенных ситуациях могут принести пользу, а не навредить.

Захарова высмеяла слова Бербок и рассказала об отличиях между Россией и странами Запада с «либеральной диктатурой».

«Когда живешь в мире традиционных ценностей, где в воздухе тоже иногда слишком много витает тестостерона, сильные женщины не в определенных ситуациях, а во всех приносят пользу», — подчеркнула она.

Ранее Бербок назвала Россию самой большой угрозой для безопасности Европы. Она указала, что Западу не удалось выстроить с российским руководством «других» отношений.