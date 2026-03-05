«Много просчетов». На Западе указали на ошибки США в отношении иранцев

США и Израиль просчитались в отношении иранцев, они ожидали, что население Исламской Республики их поддержит. Об этом в эфире YouTube-канала заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.

Американцы призвали иранцев «выходить на улицу» после якобы уничтожения политического и военного руководства страны. Они обещали иранцам свободу на фоне царящего в республике хаоса.

«Думаю, они не понимают, что, например, убийство Хаменеи <…> не заставит иранцев выйти на улицы в поддержку США. Наоборот, это вызовет всплеск патриотизма и побудит людей защищать свое правительство. На мой взгляд, у США было много просчетов в том, как будут восприняты их действия», — пояснил норвежский профессор.

Диесен заявил, что Иран может победить в противостоянии, если ему удастся затянуть конфликт, так как время играет иранцам на руку. Ирану нужно «измотать противника» и причинить «достаточно боли», чтобы пресечь повторение агрессии в будущем.

Иран пригрозил Израилю, что ударит по атомному реактору в пустыне Негев, если еврейское государство и США будут добиваться смены режима в Исламской Республике.