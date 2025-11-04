Мятые заборы и поваленные деревья. Как Филиппины справляются с мощным тайфуном

Обрушившийся на Филиппины тайфун «Калмаэги» принес разрушения нескольким островам. Об этом 360.ru рассказал россиянин Дмитрий, заставший последствия природного катаклизма.

«Я видел мятые заборы и поваленные деревья. Последствия разнятся от острова к острову. На Себу есть существенные повреждения из-за наводнений», — сказал он.

По словам мужчины, тайфун продолжает движение по Филиппинам в сторону Палавана. Местных жителей оповещают об этом через СМС-уведомления. Власти предлагают возможности укрыться в школах и других государственных учреждениях.

Ранее стало известно, что в ловушке на Филиппинах после урагана оказались несколько десятков путешественников из России. Туристы пока не могут покинуть архипелаг.