Мятеж в Грузии поддержал президент другой страны

Майя Санду высказалась в поддержку протестующих в Грузии

Президент Молдавии Майя Санду открыто поддержала участников протестов в Грузии. Об этом сообщил телеканал RT .

Санду сочла происходящее «борьбой за свободу и европейское будущее». В своем заявлении она отметила, что «демократию невозможно заставить молчать», тем самым фактически оправдав массовые беспорядки, вспыхнувшие на улицах Тбилиси.

Позицию Санду в Тбилиси пока не комментировали. Однако ранее грузинские власти допускали, что в организации протестов задействована иностранная агентура.

Премьер Грузии также призывал призвал европейских дипломатов не вмешиваться во внутренние дела страны, но выразить солидарность с властями и осудить демонстрации.

В день выборов 4 октября протестующие попытались занять здание президентского дворца в Тбилиси. Спецназ применил водометы.

При этом пятый президент Грузии Зурабишвили сочла происходящее у дворца «фарсом и постановкой». Политик полагает, что таким образом действующая власть пытается дискредитировать мирные протесты.

Муниципальные выборы 4 октября проходили по всей Грузии одновременно. Правящая партия, «Грузинская мечта», не дожидаясь их официального окончания объявила о своей победе. Данные экзит-полов говорят, что пост главы Тбилиси сохранил Каха Каладзе. Он также представляет «Грузинскую мечту».