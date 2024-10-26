«Мясные штурмы». Захарова оценила решение Зеленского по иностранцам в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий нанимать иностранцев на офицерские должности в ВСУ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение украинского лидера в Telegram-канале.

«Чтобы иностранные командиры активнее добивали украинцев, кидая их на мясные штурмы. А то вдруг украинец украинца пожалеет, на верную смерть не пошлет», — написала она.

Дипломат также иронично отметила, что «Зеленскому платят не за это».

До введения нового закона для службы по контракту в ВСУ иностранных граждан брали только на должности рядовых и сержантского состава.

Замглавы комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернов пояснил, что теперь должности офицеров смогут получить и уволенные в запас граждане из стран- союзников Украины. Верховная рада приняла документ 10 октября.