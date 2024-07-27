Мьянма перейдет на российскую систему «Мир»

Российская платежная система «Мир» имеет большие перспективы в Мьянме. Об этом РИА «Новости» заявила союзный министр туризма и гостиниц страны Тет Тет Кхайн.

Она отметила, что российские карты в будущем могут заменить западные Visa и Mastercard.

«Конечно, такие перспективы есть», — указала министр.

Тет Тет Кхайн рассказала, что платежную систему «Мир» смогут использовать не только россияне, но и граждане других стран. По ее словам, пока западные государства вводят санкции, Россия и Мьянма создают многополярный мир.

Ранее министр обратилась к российскому руководству с просьбой запустить прямые авиаперелеты между Москвой и Янгоном. По ее мнению, открытие рейсов поможет увеличить поток туристов. Тет Тет Кхайн добавила, что у авиаперевозчиков Мьянмы нет возможности летать так далеко — технические характеристики региональных самолетов не позволяют добираться до Москвы. Она также рассказала, что в 2024 году турпоток из России вырос на 57%.