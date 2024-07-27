Мьянма попросила запустить прямые рейсы с Москвой

Глава министерства туризма и гостиниц Республики Союз Мьянма Тет Тет Кхайн попросила российские авиакомпании запустить прямые рейсы между Москвой и Янгоном. В интервью РИА «Новости» она назвала авиасообщение между городами обязательным условием для достижения массового туризма.

«Если они выделят для нас свои рейсы, наша авиакомпания готова обеспечить все, что касается приема их самолетов в Мьянме. Прямые рейсы с Москвой действительно нужны», — подчеркнула глава министерства.

Она пояснила, что у национальной авиакомпании есть только региональные самолеты, которые по техническим характеристикам не смогут летать между Москвой и Янгоном.

Тет Тет Кхайн рассказала, что в 2024 году турпоток из России в Мьянму вырос на 57%. Этот показатель хоть и выше, чем в предыдущем году, но еще «есть над чем работать».

Глава министерства заявила, что республика начала обучение сотрудников сферы туризма русскому языку. Несколько курсов уже провели для сотрудников гостиниц и ресторанов.

Один из самых популярных курортов у россиян — Турция. Однако у страны появился опасный конкурент по привлечению богатых путешественников. Речь идет о Грузии, где построили крупнейший гостиничный комплекс, рассчитанный на клиентов с высоким уровнем дохода.