«Мягкая сила Кремля». В Литве испугались концерта группы «Нэнси»

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас выступил против концерта группы «Нэнси» в столице Литвы, назвав коллектив «мягкой силой Кремля». Об этом он написал в Facebook* .

«Кажется, это здравый смысл: если ты зарабатываешь в России, то тебе не место в Вильнюсе и Литве. Когда понадобилось, мы быстро встали стеной против гибридной атаки Лукашенко. Может, нам нужна такая стена против мягкой силы Кремля?» — написал чиновник.

Бенкунскас сообщил, что ранее направлял в сейм Литвы предложение запретить гастроли российских артистов законодательно, но оно до сих пор не рассмотрено. Он призвал депутатов принять решение на весенней сессии, которая откроется 11 марта.

Группа «Нэнси», известная по хиту «Дым сигарет с ментолом», должна выступить в Вильнюсе 18 марта.

Ранее российская артистка Лариса Долина оказалась под угрозой потери недвижимости в Латвии. Из-за санкций певица не может продать или использовать эту собственность.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.