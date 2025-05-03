Митинг в защиту 9-й статьи Конституции прошел в Японии

В Токио прошел митинг в защиту 9-й статьи Конституции Японии, которая запрещает участие страны в войнах и создание полноценной армии. Об этом сообщили в «РИА Новости».

Данное положение действует с 1947 года и делает японскую Конституцию одной из самых миролюбивых в мире. По данным организаторов, в митинге участвовали около 38 тысяч человек. Они выступили против предложений изменить статью, скандируя лозунги в поддержку мира и против гонки вооружений.

После митинга люди прошли шествием по улицам. По опросам, большинство японцев не поддерживают изменения 9-й статьи, несмотря на инициативу правящей партии внести туда пункт о признании Сил самообороны. Для изменения Конституции нужно получить две трети голосов в парламенте и провести всенародное голосование, но пока сторонникам поправок не хватает поддержки в парламенте.

Ранее немецкий политик призвал запретить крайне правую «Альтернативу для Германии». Он подчеркнул, что речь идет не о борьбе с политическими оппонентами, а о предотвращении угрозы государственному устройству.