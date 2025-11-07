Митинг против выхода из Стамбульской конвенции прошел в Риге

В Риге около 10 тысяч человек вышли на митинг против выхода Латвии из Стамбульской конвенции, защищающей женщин от насилия. Об этом сообщили «Известия» .

Участники митинга в Риге заполонили улицы с плакатами. Одни протестовали против выхода Латвии из Стамбульской конвенции, другие, напротив, поддерживали это решение.

На одном из видео участница митинга внезапно закричала и выбила телефон из рук оператора. Полиция была вынуждена вмешаться.

Сайт Delfi 30 октября сообщил, что латвийский сейм (парламент) принял решение о выходе из Стамбульской конвенции Совета Европы. Дебаты по этому вопросу длились более 12 часов.

За выход из конвенции проголосовали представители оппозиционных партий: «Объединенный список», «Национальное объединение», «Стабильность», «Латвия на первом месте» и «Союз зеленых и крестьян».

Ранее в Билефельде около четырех тысяч человек вышли на протест после заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о миграции. К митингу призвала организация «Билефельдский альянс против правых». Протестующие вышли на улицы под девизом «Мы и есть городской облик!»