«Миссия выполнена»: Орбан приветствовал возвращение мобилизованных в ВСУ венгров

Премьер Виктор Орбан горячо приветствовал решение России передать двоих этнических венгров, насильно мобилизованных в ВСУ и попавших в плен. Об этом он написал в соцсетях.

«Миссия выполнена! Чаба и Альберт, добро пожаловать в Венгрию!» — отметил он.

Россия освободила их накануне. Президент Владимир Путин во время встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто заявил, что тот может забрать их прямо с собой.

Одного из освобожденных зовут Альберт Роман, он родился в Ужгороде и имеет двойное гражданство. Венгра задержали при попытке пересечь границу и сразу же направили на передовую, где он и сдался российским военным. Уже в плену он записал обращение к Орбану с просьбой о помощи.

Кроме того, Сийярто договорился вместе с Россией искать другие способы поставок энергоресурсов.