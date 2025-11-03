Мишустин прибыл в Китай

Мишустин прилетел в Китай с двухдневным визитом

Председатель правительства Михаил Мишустин прилетел в Китай с двухдневным визитом. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Программу первого дня визита посвятят 30-й регулярной встрече глав правительств Китая и России, в рамках которой Мишустин в Ханчжоу встретится с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Второй день визита пройдет в Пекине, где глава российского кабмина проведет встречу с лидером КНР Си Цзиньпином.

В ходе предстоящих контактов стороны рассмотрят вопросы стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства. Приоритетное внимание уделят продвижению совместных проектов в сельском хозяйстве, промышленности, энергетике, а также углублению культурно-гуманитарного и торгово-экономического сотрудничества.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о постоянном контакте президента Владимира Путина с Си Цзиньпином.