Мишустин посетит Киргизию и Алтай

Председатель правительства Михаил Мишустин пригласил киргизского премьер-министра Адылбека Касымалиева на природоохранную конференцию, которая пройдет на Алтае. Также он заявил о намерении приехать в Киргизию, сообщил ТАСС .

Мишустин осмотрел выставку «Иннопрома» и изучил национальную экспозицию Киргизии. Премьер напомнил о недавней поездке президента республики Садыра Жапаровв в Россию и его встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Мишустин подчеркнул, что главы государств обсуждали в том числе вопросы промышленной кооперации.

«Мы также с моим коллегой Адылбеком Алешовичем должны встретиться в ближайшее время, должны пригласить его на Алтай на нашу конференцию природоохранную, а потом собирались с официальным визитом посетить вашу замечательную республику», — добавил он.

Ранее президент Киргизии указал на важность русского языка. Он назвал его необходимым для сотрудничества с соседними странами. По его словам, дипломаты пользуются услугами русских переводчиков на переговорах с Узбекистаном и Таджикистаном, а также в Европе, США и Китае.