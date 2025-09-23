Мишустин попал в топ-50 самых влиятельных евреев мира

«Михаил Мишустин, будучи премьер-министром России, занимает один из самых влиятельных постов в мировой политике», — говорится в публикации.

Кроме того, отмечается, что «сын еврея из Полоцка» стал доверенным администратором и специалистом по решению проблем при президенте РФ Владимире Путине. В рейтинге он занял 18-е место.

До своего назначения премьер-министром Мишустин в течение 10 лет занимался реформированием налоговой системы России и заслужил репутацию сторонника цифровых инноваций. Его административная хватка и помогла ему занять пост главы российского кабмина.

Прошлым летом Мишустин занял вторую строчку рейтинга самых влиятельных людей России.