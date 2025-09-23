Мишустин попал в топ-50 самых влиятельных евреев мира
Российского премьер-министра Михаила Мишустина включили в список 50 самых влиятельных евреев мира. Рейтинг опубликовала израильская газета The Jerusalem Post.
«Михаил Мишустин, будучи премьер-министром России, занимает один из самых влиятельных постов в мировой политике», — говорится в публикации.
Кроме того, отмечается, что «сын еврея из Полоцка» стал доверенным администратором и специалистом по решению проблем при президенте РФ Владимире Путине. В рейтинге он занял 18-е место.
До своего назначения премьер-министром Мишустин в течение 10 лет занимался реформированием налоговой системы России и заслужил репутацию сторонника цифровых инноваций. Его административная хватка и помогла ему занять пост главы российского кабмина.
Прошлым летом Мишустин занял вторую строчку рейтинга самых влиятельных людей России.