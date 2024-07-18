«Царьград»: Ковальчук и Мишустин возглавили топ самых влиятельных людей в России

«Царьград» провел независимый опрос среди российских политологов, по результатам которого составил рейтинг самых влиятельных людей страны. Экспертам предложили выбрать среди руководителей Администрации президента, депутатов Госдумы и сенаторов, а также глав крупнейших корпораций и бизнес-империй.

Однако из предложенных политологам вариантов ответа исключили президента Владимира Путина, патриарха Кирилла и учредителя «Царьграда» Константина Малофеева. Таким образом, возглавил рейтинг Юрий Ковальчук, являющийся главным акционером и экс-председателем совета директоров банка «Россия».

Вторая строчка отошла премьер-министру Михаилу Мишустину. Замкнул тройку лидеров мэр российской столицы Сергей Собянин.

Также в пятерку влиятельных политиков включили зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева и председателя Госдумы Вячеслава Володина.

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