Мишустин покинул заседание межправсовета ЕАЭС из-за саммита на Аляске

Глава правительства России Михаил Мишустин раньше срока покинул заседание Евразийского межправсовета в Киргизии в связи с предстоящим саммитом РФ и США на Аляске. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Заседание Евразийского межправительственного совета проходит в городе Чолпон-Ате в Киргизии. Премьер-министр принимал участие в мероприятии в рамках официального визита в республику.

«Вместе с тем, прошу извинить –необходимо вернуться в Москву. Вы знаете, что на Аляске состоится российско-американский саммит с участием президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Мне необходимо присутствовать в России», — завершил речь Мишустин.

Ранее Обстановку в Анкоридже перед встречей Путина и Трампа сняли на видео. Саммит начнется в 11:00 по местному времени (22:00 по московскому). Сначала лидеры выступят с заявлениями, а после переговоров запланирована совместная пресс-конференция.