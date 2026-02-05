Мишустин назвал колоссальным потенциал развития отношений России и Бразилии

Отношения России и Бразилии имеют колоссальный потенциал развития отношений. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин за заседании комиссии высокого уровня по сотрудничеству.

Однако этот потенциал еще предстоит раскрыть, добавил глава кабмина. Он отметил, что Россия и Бразилия уже многое сделали на пути к созданию технологического альянса.

«В то же время у российско-бразильских отношений существует колоссальный потенциал, который еще предстоит раскрыть», — подчеркнул Мишустин.

Премьер согласился с тезисом о том, что двум странам еще есть куда стремиться в увеличении современного товарооборота.

Ранее посол в Москве Сержио Родригес дос Сантос заявил, что Бразилия может стать крупным хабом для российских туристов. Вопрос запуска прямых авиарейсов уже обсуждается на межправительственном уровне.