Медведев предупредил о последствиях для Армении при разрыве связей с Россией

Медведев: разрыв связей с РФ повлечет тяжелые последствия для граждан Армении

Зампред Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что разрыв сложившихся за десятилетия связей Армении с Россией может иметь тяжелые последствия для жителей республики. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии.

«Неминуемые тяжелые последствия для простых граждан от разрыва формировавшихся десятилетиями связей страны с Россией абсолютно не интересуют», — заявил Медведев.

По его словам, западные страны рассматривают Армению как инструмент противостояния с Россией и, как утверждает политик, заинтересованы в ослаблении политических сил, выступающих за развитие отношений между Москвой и Ереваном.

Медведев также заявил, что вмешательство Запада в избирательную кампанию в Армении было «беспрецедентным».

Правящая партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» обеспечила себе конституционное большинство в Национальном собрании страны. Она получив 64 из 105 депутатских мандатов.