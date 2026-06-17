Мишель Обама вышла в юбке с портретом своей покойной матери

Супруга бывшего американского президента Мишель Обама появилась на мероприятии в юбке с портретом покойной матери. Кадрами из Чикаго чета поделилась в своих аккаунтах в Instagram*.

Необычный наряд 62-летняя адвокат продемонстрировала во время закрытого приема для инвесторов и партнеров в Президентском центре Обамы. Мероприятие прошло за несколько дней до официального открытия центра.

На ней была серая юбка-карандаш от Acne Studios с изображением Мэриан Робинсон, которая скончалась в 2024 году. Мишель призналась, что наряд стал неожиданностью для ее мужа — он увидел юбку впервые только на мероприятии.

В своем посте, посвященном открытию центра, Барак Обама растроганно вспомнил о теще.

«Сегодня вечером у меня навернулись слезы, когда я думал о своей теще Мэриан Робинсон. Она создала дом для Мишель и Крейга здесь, на южной стороне Чикаго, не имея многого, но обладая огромной любовью, надеждой, мудростью и правильным взглядом на жизнь», — поделился экс-президент.

В начале июня Барака Обаму вломали в Instagram*.

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