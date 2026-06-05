Мирзиеев на ПМЭФ предложил запустить туристический коридор от Самарканда до Петербурга
Мирзиеев предложил проект туристического коридора от Самарканда до Петербурга
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выступил с инициативой создания креативно-туристического коридора от Самарканда до Санкт-Петербурга. Об этом он сказал на пленарном заседании ПМЭФ-2026.
«Предлагаем запустить проект креативно-туристического коридора от Самарканда до Петербурга», — сказал он.
По словам Мирзиеева, цель инициативы — укрепление культурно-гуманитарного сотрудничества стран. Проект подразумевает проведение совместных фестивалей, выставок и гастрономических недель.
Ранее президент Узбекистана назвал Россию проверенным временем партнером и союзником для республики. Он отметил, что отношения государств вступили в новую эру.