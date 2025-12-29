Мировых лидеров призвали отказаться от трат на войны

Гутерриш призвал вкладывать деньги в борьбу с нищетой, а не в ведение войн

Мировым лидерам необходимо начать относиться к делу серьезно и вкладывать больше денег не в ведение войн, а на борьбу с нищетой. Об этом в новогоднем обращении заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

По его словам, у мирового сообщества есть необходимые ресурсы для оздоровления планеты, повышения качества жизни и обеспечения справедливого и мирного будущего.

«В 2026 году призываю лидеров стран начать серьезно относиться к делу. Выбрать планету и людей, а не боль», — заявил Гутерриш.

Генсек ООН добавил, что мир в преддверии 2026 года находится на перепутье, а вокруг происходят систематические нарушения норм международного права, климатическая катастрофа, насилие, раскол, неопределенность и хаос.

«В новом году давайте примем решение правильно расставить приоритеты. Давайте объединим усилия во имя мира, человечества и справедливости», — заключил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии поддержки от ООН в вопросе Украины.