Мир 06 мая 2024, 09:01 Мировой рынок ядерного топливного цикла пострадает от санкций США — Росатом Росатом сообщил об ущербе для энергетики из-за запрета США на импорт урана из РФ РИА «Новости»

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Отказ США от импорта обогащенного урана из России отразится на атомной энергетике, мировом рынке товаров и услуг ядерного топливного цикла. Представитель госкорпорации «Росатом» заявил об этом «Коммерсанту».

Конгресс США принял закон о запрете закупок российского обогащенного урана. Росатом назвал это решение политизированным и предупредил о серьезных последствиях для всей отрасли.

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«Очевидно, что подобные инициативы <…> носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла», — указали в госкорпорации.

Представитель Росатома заявил, что санкции негативно скажутся на ситуации в атомной энергетике отказавшихся от российского урана стран. Госкорпорация продолжит работать по заключенным ранее контрактам и поддерживать отношения с партнерами, указал он.

Штаты сосредоточились на развитии собственного производства. В апреле завод в Огайо выпустил первые 90 килограммов обогащенного урана.